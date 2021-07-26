Юбилей - 95 лет - отметил ветеран уголовно-исполнительной системы, участник Парада Великой Победы Борис Каржин. Его поздравила и Любовь Истратова.

Юбилей - 95 лет - отметил ветеран уголовно-исполнительной системы, участник Парада Великой Победы Борис Каржин. Его поздравила и Любовь Истратова."Пора сумку собирать и к жене под бок", - иронизирует Борис Ильич. Над старостью - смеется. По утрам делает зарядку. А за всю жизнь ни разу не курил. Даже на войне. Она для Бориса Каржина началась в 15 лет. После войны служба не закончилась - почти 40 лет он отдал работе в системе ФСИН.Борис Каржин, ветеран уголовно-исполнительной системы, участник Парада Победы:- И войну вспоминаю, и службу 40-летнюю.//С 53-го года до 84 года я служил в управлении этом. Вот сколько лет. Да 7 лет в армии в срочной службе. В войну-то менять нас было некому. И вот меня призвали в 43 году, а уволили со службы только в пятидесятом. Вот сколько служил срочной службы. И не разу не охал, как теперь дети: "Ой, караул, мне в армию идти из-под маминой юбки".Китель Бориса Каржина - весь в наградах. Тут и медаль "За отвагу" за сбитую немецкую самоходку, "За взятие Берлина", "Освобождение Праги", ордена Красной Звезды и Славы. "Это редкость, когда человек, чья служба связана с риском и напряжением, сохранил скромность, порядочность и дожил до 95 лет", - говорит председатель Совета ветеранов владимирского УФСИН Александр Авершин про своего единственного участника.Авершин Александр, председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы Владимирской области:- Когда организовали Совет ветеранов 20 лет назад, меня пригласили в другую организацию. Они собрались, ветераны, они меня знают давно. "Не уходи, пока нас не похоронишь, дай слово!" И написали рапорт. Я остался с ними. И вот сейчас остался один Каржин и я. Всех похоронили. Вот такая жизнь наша.Ветеран гордится детьми и внуками, а они им. Как говорит правнук, он перенял от прадеда героизм, ничего не боится. Мечтает стать технологом по обслуживанию самолетов в аэропортах или летчиком.Каржин Антон, правнук ветерана:- Хочу пожелать ему здоровья, долгих лет жизни, чтобы был всегда таким же веселым. Смотрим футбол играем в шахматы, по праздникам - в карты. Я писал множество конкурсов о нем, занимал призовые места, вышел на всероссийский этап. Все были восхищены историей моего прадеда. И всем было интересно её послушать.Коллеги подарили герою картину - Золотые ворота, через которые пробиваются солнечные лучи. Про то, что свет всегда побеждает тьму, Борис Каржин знает, пожалуй, лучше всех.Любовь Истратова, Александр Чунаев