Он умер на 68-ом году жизни.

В Муроме после продолжительной болезни скончался 67-летний врач-инфекционист высшей категории Владимир Попов.Он родился 4 мая 1954 года в Алма-Ате(Казахстан). Окончил Казанский медицинский институт. С 1978 года работал в детской больнице Мурома, где прошёл путь от врача-педиатра дошкольного отделения до заведующего инфекционным отделением.«Эрудиция, ответственность, трудолюбие, преданность делу, отзывчивость», - таким его запомнили коллеги медики.Прощание с доктором состоялось 26 октября в церкви Николая Чудотворца в 11.00.Редакция «33Live.Ru» выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Никаноровича.