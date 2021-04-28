Ущерб, причинённый правообладателю, превысил 750 тысяч рублей.

В Юрьев-Польском полиция пресекла продажу контрафактной продукции.В одном из местных магазинов появились вещи с логотипами известных брендов. В ходе проверки полицейские обнаружили 138 единиц одежды и обуви с товарными знаками популярных производителей. Признаки подделки налицо.Как уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, результаты экспертизы подтвердили, что модели не соответствуют оригиналу.Ущерб, причинённый правообладателю, превысил 750 тысяч рублей.По факту торговли «леваком» в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».