Юрий Шатунов всегда был примерным мужем и отцом.

Юрий Шатунов всегда был примерным мужем и отцом.У солиста "Ласкового мая" была лишь одна жена – Светлана, с которой они были вместе много лет и которая подарила мужчине сына и дочь. После смерти Юрия Шатунова встал вопрос о его наследстве. По закону оно должно достаться жене и детям как наследникам первого порядка. Однако, как это бывает со многими знаменитыми артистами, иногда после их смерти вдруг объявляются какие-то внебрачные дети – это обычно усложняет вопрос наследования.Информацию о внебрачных детях Шатунова и их праве на долю в наследстве певца специально для "Дни.ру" прокомментировал адвокат Влад Подшибякин."Если сейчас объявятся какие-то внебрачные дети, которые при жизни не были признаны его детьми юридически, то для того, чтобы им претендовать на наследство Шатунова, им необходимо будет для начала установить отцовство," – объяснил адвокат.То есть, если таковые дети вдруг объявятся, то им понадобится решение суда о том, что Шатунов действительно является их биологическим отцом. Только получив такое решение, они смогут претендовать на наследство. По словам адвоката, во всех остальных случаях все внебрачные дети будут бесправны, а наследство в полном объеме получат официальные наследники.Остается надеяться, что после появления этой информации столь строгий порядок отпугнет возможных мошенников, желающих нажиться на горе семьи, объявив себя внебрачными детьми Юрия Шатунова без каких-либо на то оснований.