Шоумена засыпали провокационными вопросами поклонники. Он наконец-то отреагировал.

Шоумена засыпали провокационными вопросами поклонники. Он наконец-то отреагировал.Юморист Гарик Харламов прокомментировал откровенные постельные сцены своей супруги Кристины Асиус с другим актером в экранизации романа Дмитрия Глуховского "Текст".Премьера картины состоялась 24 октября и буквально взорвала Сети – пользователи активно обсуждают роль Асмус и то, не поставила ли ее карьера актрисы под угрозу ее брак с Харламовым.Мужа артистки буквально засыпали вопросами на эту тему в Инстаграм, прося хоть как-то отреагировать. Многие даже накинулись на Гарика с критикой – мол, как он разрешил супруге сниматься в такой "порнографии". Харламов несколько дней игнорировал назойливых поклонников, однако в итоге все же опубликовал отдельный пост в своем Инстаграм на эту тему.Шоумен отметил, что если из всего фильма зрителей интересуют только сцены секса, то им стоит знать, что фильм "не об этом". Поэтому он посоветовал всем успокоится и посмотреть картину еще раз."Моя жена – актриса. В этом фильме она играет роль. Сцена секса написана в книге и необходима для сюжета", – высказался юморист.Он не стал отрицать, что сцена достаточно откровенная, но тут же отметил, что многие актрисы обнажаются на экране. В качестве примера он привел звезд Голливуда – Шэрон Стоун, Анджелину Джоли, Монику Беллуччи и Эмилию Кларк. Харламов напомнил, что на экране зритель видит персонажа, а не самого актера.2 Окт 2019 в 2:54 PDTОн подчеркнул, что "Текст" – это очень хорошая работа, и он гордится своей женой, которая, по его мнению, блистательно справилась со своей ролью. В конце поста, правда, артист пошутил, что создателям картины все равно не поздоровится, когда он до них доберется.