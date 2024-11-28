55-летний житель Ковровского района признался: это он проник в дом соседки, чтобы украсть зимние шины и «обуть» в них свою машину. Непонятно, на что он надеялся, ведь женщина, обнаружив пропажу

55-летний житель Ковровского района признался: это он проник в дом соседки, чтобы украсть зимние шины и «обуть» в них свою машину. Непонятно, на что он надеялся, ведь женщина, обнаружив пропажу (и взломанную дверь), обратилась в полицию. Как рассказали в пресс-службе УМВД области, все произошло в конце октября. Мужчина взломал замок входной двери арматурой и забрался