Несколько десятков людей - в ожидании жилья без надежды на победу.

Ситуация на грани абсурда! Дольщики из Струнина, купившие квартиры в новостройке 5-6 лет назад, до сих пор не могут в них въехать. Коммуникации есть, но ничего не подключено, а застройщик арестован.Евгения Бондарь, дольщица: «В 2018 году дом сдали, а ничего не происходит. Нет ни воды, ни света, ни газа. Свет летом был, сейчас нет. Хотели бы там сделать ремонт и въехать в квартиру, потому что приходится снимать квартиры, но администрация города Струнино ничего не делает. 2021-й уже наступил и никаких движений. Мы ничего не можем сделать. Мы же не можем сами пойти и подключить это всё».Несколько десятков людей - в ожидании жилья без надежды на победу. Они обращаются во все инстанции. Подробнее о ситуации - в 14:25 в репортаже Любови Истратовой.