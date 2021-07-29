На участке планируют строить многоквартирный дом.

Во Владимире территорию возле дома №21Б на улице Соколова-Соколенка очистят от несанкционированной свалки, на которой обитают змеи и крысы. Земля принадлежит УМВД по Владимирской области.Пару дней назад жители окрестных домов забили тревогу в СМИ и пожаловались на антисанитарию, царящую на участке. По периметру разбросаны бутылки, банки и прочие отходы. В центре пустыря появились горы мусора.В полиции заверили, что в ближайшее время стихийная помойка будет убрана.Между тем, земля выделена для возведения новостройки. Для подготовки территории здесь были спилены деревья. Сейчас ведётся планировка и расчистка объекта.