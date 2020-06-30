Григорий Лепс объявил о пополнении в семье. Счастливый артист показал поклонникам своего малыша.

Григорий Лепс объявил о пополнении в семье. Счастливый артист показал поклонникам своего малыша.У певца четверо детей. Наследница Инга родилась в браке Григория Лепса с администратором ресторана Светланой Дубинской. Дочерей Еву, Николь и сына Ивана подарила звезде вторая жена, артистка балета Лаймы Вайкуле, Анна Шаплыкова.На днях появилась информация, что семья Лепса стала больше. Подробностями исполнитель поделился на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На опубликованном снимке он держит на руках щенка. В подписи к фото артист уточнил, что малыша зовут Джони.Пользователи Сети поздравили знаменитость с пополнением. Некоторые отметили, что питомец похож на своего хозяина. "Два красавца!", "У вас одинаково добрые глаза", "Какой красивый ребенок. Поздравляю. Долгой и счастливой жизни", – поделились мыслями комментаторы.28 Июн 2020 в 9:43 PDTРанее высказался о скандале вокруг Иосифа Пригожина. Россияне обрушились с критикой на продюсера после его заявления о бедственном положении артистов. Певец сообщил, что в – шахтеры, колхозники.