В Москве погиб актер Максим Парфенов. Уточняется, что артист выпал из окна. По данным , получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. На данный момент главная версия гласит, что с актером ..

В Москве погиб актер Максим Парфенов. Уточняется, что артист выпал из окна.По данным , получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью. На данный момент главная версия гласит, что с актером произошел несчастный случай. Последнее время, по словам осведомленных источников, в жизни Парфенова не было потрясений или серьезных проблем.