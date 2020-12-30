Жители Покрова отстояли детский клуб "Орленок". Сегодня на совещании в администрации города было принято решение о сохранении центра.

Жители Покрова отстояли детский клуб "Орленок". Сегодня на совещании в администрации города было принято решение о сохранении центра.В собрании приняли участие родители и педагоги клуба. Они настояли на том , что для 80-ти детей этот центр - единственная возможность получить дополнительное образование рядом с домом за счет бюджетных средств. О неприятном предновогоднем сюрпризе стало известно 21 декабря. Комиссии приняла решения закрыть клуб из-за пожарной безопасности. Но, как говорят жители города, основания для этого не было , так же как и документов у комиссии.Наталья Каранфил, руководитель клуба «Орленок»:- За время существования клуба сюда приходили более тысячи детей. И всем детям находилось занятие по душе. В данный момент дети принимают активное участие в конкурсах, муниципальных , областных, всероссийских…В клубе две студии: "ИЗО" и "Бисероплетения". Отстоять их удалось благодаря, обращению в интернете и письму от родителей. Теперь клуб не только сохранят, но и отремонтируют, пообещали в администрации города.