На днях состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Политические деятели обменялись совсем не скромными подарками.

На днях состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Политические деятели обменялись совсем не скромными подарками.Президент Туркмении торжественно вручил Медведеву щенка пятнистого алабая.Российский премьер-министр заулыбался и ласково потрепал собаку. После этого туркменский лидер передал российскому политику родословную щенка. "Вот написано: отец – Гарабаш, мать – Аладжа", – прочитал довольный Медведев в документах.В ответ глава Правительства России подарил Бердымухамедову книгу "Архитектурные памятники Туркмении". Она была издана в 1939 году.Напомним, в октябре 2017 года нынешний президент Туркмении преподнес щенка алабая президенту России Владимиру Путину. Это был его подарок к 65-летию российского лидера.Путин явно обрадовался такому умилительному подарку. Политический деятель сразу взял пушистого щенка на руки, погладил и поцеловал в лоб, как писали ранее .