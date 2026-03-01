Участниками инцидента оказались молодые люди 17 и 18 лет.

Во Владимире сотрудники полиции задержали подростков, которые ночью повредили вывески на жилом доме на улице Полины Осипенко.По данным УМВД России по Владимиру, о происшествии стало известно 24 февраля — об этом написали в социальных сетях. В сообществе «Подслушано Владимир» появились кадры с камер видеонаблюдения, на которых видно, как двое молодых людей ломают вывески.Видимо, владелец одного из магазинов обратился в полицию.Правоохранительные органы провели оперативно-разыскные мероприятия и выяснили личности участников инцидента. Ими оказались двое подростков: 18-летний и 17-летний жители Владимира.Также были найдены свидетели: один 17-летний и четверо 16-летних подростков.Родителей несовершеннолетних привлекли к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей»), а самих подростков поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних УМВД города.Сейчас проводится проверка по факту повреждения имущества. Полиция устанавливает размер нанесённого ущерба, и по результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.