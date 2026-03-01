За счет бактерий в своем составе инновационный бетон способен «заживлять» трещины.

Студентка Института естественных наук ВлГУ Юлия Ананьева разработала инновационный материал для восстановления бетонных конструкций. Её открытие, основанное на использовании бактерий из сточных вод Владимира, получило поддержку Фонда содействия инновациям через гранты «Умник» и конкурс «Студенческий стартап».Традиционный бетон, широко используемый в строительстве, имеет существенный недостаток — низкую трещиностойкость. Со временем в бетонных конструкциях неизбежно появляются микротрещины, что приводит к разрушению зданий, мостов и дорог.Юлия предложила метод восстановления бетона с помощью специальных микрокапсул, содержащих бактерии и их питательную среду. Эти капсулы интегрированы в структуру бетона.Автор разработки пояснила, что в тот момент, когда в бетоне образуется трещина, вода проникает внутрь, и бактерии активируются, начиная вырабатывать карбонат кальция. Этот материал заполняет трещину, создавая идеальную, практически незаметную заплатку.Для создания микрокапсул и их защиты используется микропенокерамика, разработанная в центре инновационных материалов ВлГУ. Это делает технологию полностью отечественной и независимой от импортных компонентов.Новый бетон экологичен и значительно продлевает срок службы строительных объектов, снижая расходы на ремонт и обслуживание.