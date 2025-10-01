Удар был настолько сильным, что «ГАЗель» опрокинулась в кювет.

Вчера, 30 сентября, около 16:00, на 34-м километре трассы «Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма» произошло смертельное ДТП. Подробности рассказали в Госавтоинспекции по региону.24-летний водитель ВАЗ-21110, выехав на встречную полосу, столкнулся с «ГАЗелью», за рулем которой находился 44-летний водитель. Удар был настолько сильным, что «ГАЗель» опрокинулась в кювет, а легковушка превратилась в груду металла. Водитель ВАЗа скончался на месте. Водитель и пассажир «ГАЗели» получили травмы.