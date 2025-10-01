Губернатор назначил новых временных глав еще в двух округах региона. Согласно опубликованным 1 октября Указам Александра Авдеева, временно исполнять обязанности главы Гусь-Хрустального

Губернатор назначил новых временных глав еще в двух округах региона. Согласно опубликованным 1 октября Указам Александра Авдеева, временно исполнять обязанности главы Гусь-Хрустального муниципального округа будет Алексей Кабенкин, а Юрьев-Польского округа – Сергей Блинов. Из Указа губернатора Владимирской области от 1 октября 2025 г. Назначить с 1 октября 2025 года временно исполняющим полномочия главы Гусь-Хрустального муниципального