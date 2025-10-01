ЖК на Никитской улице переходит в собственность Фонда защиты прав дольщиков. Аукцион по продаже собственности «Ситистрой» признан не состоявшимся, так как к участию был допущен только один

ЖК на Никитской улице переходит в собственность Фонда защиты прав дольщиков. Аукцион по продаже собственности «Ситистрой» признан не состоявшимся, так как к участию был допущен только один заявитель — никто из частников не захотел приобретать скандальный недострой Игоря Другова, а потому дом с прилегающими к нему территориями автоматически передают Фонду – единственному потенциальному покупателю. Напомним,