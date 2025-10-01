Чат-боты и цифровые помощники — как в некоммерческие организации Владимира внедряют современные технологии? Такой вопрос подняли на городском конгрессе гражданских и социальных инициатив

Чат-боты и цифровые помощники — как в некоммерческие организации Владимира внедряют современные технологии? Такой вопрос подняли на городском конгрессе гражданских и социальных инициатив «Владимир сегодня». Второй год обряд в Патриаршем саду для обмена опытом и получения новых знаний собираются представители некоммерческих организаций, бизнеса и органов власти. Организатором выступала некоммерческая организация поддержки и реализации проектов и