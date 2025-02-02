Здание закроют на ремонт.

В Гусь-Хрустальном закроют поликлинику №2. Организация не будет работать с 3 февраля из-за капитального ремонта. Об этом рассказал глава города Алексей Соколов. Прием пациентов, которые приписаны к медучреждению, будет проводиться в поликлинике №1 за киноцентром «Алмаз».Ремонт в здании будет длиться больше полугода. За это время в поликлинике заменят системы отопления и электропроводки, а также благоустроят территорию вокруг здания. Оно существует с 1992 года. Обновят в поликлинике и оборудование, например, появится цифровой рентегновский маммографический аппарат.Ранее прокуратура Владимирской области в реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Суздальском районе. Контракт на строительство поликлиники стоимостью 377 млн рублей между ГБУЗ ВО «Суздальская районная больница» и подрядчиком ООО «Гривна» истек 27 декабря 2024 года, однако работы на сумму свыше 85 млн рублей не завершены.