Прокуратура Владимирской области запустила масштабную проверку состояния федеральной трассы «М‑7 Волга». Причина — многочисленные жалобы на некачественную уборку дороги в зимний период.Контроль охватил все участки трассы, проходящие по территории региона. К работе подключились территориальные прокуратуры, в зоне ответственности которых находится дорога.Надзорное ведомство с ключевыми участниками процесса. На встрече планируют обсудить своевременность уборки трассы, качество работ по содержанию дороги в зимний период.