По итогам 2025 года региональный Роспотребнадзор зафиксировал рост числа жалоб.

Жители Владимирской области стали активнее отстаивать свои права в спорах с магазинами и коммунальщиками. По итогам 2025 года региональный Роспотребнадзор рост числа жалоб — всего ведомство приняло 9 635 обращений, что на 2,6% больше, чем годом ранее.Специалисты ведомства обрабатывали как письменные заявления, так и звонки на горячую линию. Авторами жалоб выступали не только обычные горожане, но и предприниматели, общественные организации и представители органов власти.Больше половины всех обращений (52,8%) касаются нарушения прав потребителей. Это самая «горячая» тема: люди жалуются на обман в магазинах, некачественные услуги и проблемы с возвратом денег.Каждое третье обращение (33,5%) связано с нарушением санитарного законодательства. Сюда входят жалобы на плохую уборку территорий, шум или неприятные запахи.Оставшаяся часть вопросов (14,2%) касается эпидемиологического благополучия населения и профилактики заболеваний.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .