Больше всего онкологических пациентов – во Владимире, Коврове и Муроме. Наиболее распространены в нашем регионе злокачественные новообразования кожи (801 случай), молочной железы (789

Больше всего онкологических пациентов – во Владимире, Коврове и Муроме. Наиболее распространены в нашем регионе злокачественные новообразования кожи (801 случай), молочной железы (789 случаев), лёгкого (489 случаев) и ободочной кишки (439 случаев). Из общего числа случаев 409 были диагностированы при обращении пациентов по другим причинам, но в результате исследований им установили онкологический диагноз. Врачи владимирского