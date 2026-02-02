С 1 февраля во Владимирской области увеличили выплаты по пособию по безработице на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Это касается и минимального, и максимального размера пособия. Об этом

С 1 февраля во Владимирской области увеличили выплаты по пособию по безработице на 5,6% по сравнению с прошлым годом. Это касается и минимального, и максимального размера пособия. Об этом сообщили в облправительстве. Минимальная выплата теперь составляет 1863 рубля в месяц и предназначена для тех, кто впервые ищет работу, либо не работал официально больше года или