В Александровском районе начался капремонт автодороги, которая соединяет город Александров с деревней Афанасьево и садоводческими товариществами. Дорога давно требовала обновления из-за плохого состояния и отсутствия тротуаров и освещения, что создавало неудобства для жителей, особенно в межсезонье. Об этом сообщили в облправительстве. Ремонт охватывает участок почти 3 км и включает замену щебёночного покрытия на современный асфальтобетон