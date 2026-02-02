История началась с обращения пациентки в прокуратуру.

Суздальский межрайонный прокурор добился через суд обеспечения жизненно важным лекарством женщины с онкологическим заболеванием. История началась с обращения пациентки — она пожаловалась на проблемы с льготным лекарственным обеспечением.Женщина — инвалид II группы, страдающая онкологическим заболеванием. Врачи рекомендовали ей продолжить противоопухолевую таргетную терапию конкретным препаратом.Однако это лекарство не входит в перечень жизненно необходимых, поэтому в ГБУЗ ВО «Областной клинический онкологический диспансер» пациентке отказали в его назначении. Вместо этого врачи предложили альтернативные схемы лечения.Суздальский межрайонный прокурор встал на защиту прав женщины. Вместе с пациенткой он обратился в суд с иском к региональному министерству здравоохранения. Требование было одно: обеспечить женщину необходимым лекарственным препаратом. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Решение обращено к немедленному исполнению.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .