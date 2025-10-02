Сегодня она ушла из жизни…Ей был 101 год. Зоя Васильевна Кислякова – ветеран Великой Отечественной войны, фронтовая медсестра, Отличник здравоохранения, почётный гражданин города Владимира.

Она родилась 27 декабря 1923 в Вязниках. Окончила там школу, затем медицинское училище. По комсомольской путевке отправилась работать медсестрой детской консультации в станицу Крымская Краснодарского края. Когда грянула война, ей было