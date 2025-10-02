Общая протяженность обновленных участков составила 6 километров.

В Собинском районе Владимирской области сданы в эксплуатацию сразу три отремонтированных участка автодороги Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики. Общая протяженность обновленных участков составила 6 километров.Работы выполнены в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», в правительстве региона. Эта трасса входит в опорную дорожную сеть Владимирской области и является самой протяженной в регионе — ее длина составляет более 130 км.В конце августа подрядчики завершили ремонт на двух участках (с 3-го по 5-й км и с 32-го по 33-й км). В сентябре было завершено обновление участка с 20-го по 23-й км в районе села Рождествено, где расположена крупная животноводческая ферма.В ходе ремонта подрядчики выполнили укладку выравнивающего слоя асфальтобетона, верхнего слоя дорожного покрытия, а также укрепление обочин щебнем.Всего в этом году на этой стратегически важной дороге было отремонтировано около 8 километров.Дорога Колокша – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики отличается высокой плотностью транспортного потока, поэтому от качества покрытия напрямую зависит безопасность водителей. В общей сложности за время действия нацпроектов на этой трассе в нормативное состояние приведено уже около 30 км участков, не соответствующих требованиям безопасности.В целом по Владимирской области в текущем году в рамках нацпроекта, реализуемого по решению президента Владимира Путина, планируется отремонтировать более 168 км дорог регионального, межмуниципального и местного значения.