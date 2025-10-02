Поисковая операция развернута в районе деревни Савинская.

Спасатели Владимирской области продолжают поисковые работы в Гусь-Хрустальном районе. Уже пятые сутки ищут мужчину 1968 года рождения, который, предположительно, утонул во время рыбалки.Поисковая операция развернута в районе деревни Савинская., мужчина отправился на рыбалку и пропал. Предполагается, что инцидент произошел на одном из водоёмов в окрестностях деревни.К поискам привлечены специалисты Аварийно-спасательного отряда (АСС) Владимирской области.