Поисковая операция развернута в районе деревни Савинская.
Спасатели Владимирской области продолжают поисковые работы в Гусь-Хрустальном районе. Уже пятые сутки ищут мужчину 1968 года рождения, который, предположительно, утонул во время рыбалки.
, мужчина отправился на рыбалку и пропал. Предполагается, что инцидент произошел на одном из водоёмов в окрестностях деревни.
К поискам привлечены специалисты Аварийно-спасательного отряда (АСС) Владимирской области.