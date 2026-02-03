Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей, которые фактически оказались в транспортной блокаде.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию с разрушенным мостом в деревне Недюрево. Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело после жалоб жителей, которые фактически оказались в транспортной блокаде.Единственная переправа через реку Большой Киржач, связывающая деревню с внешним миром, пришла в негодность. Местные жители бьют тревогу в социальных сетях: покрытие моста разваливается на глазах, а несущие опоры серьезно просели. Из-за аварийного состояния конструкции в населенный пункт не могут проехать ни скорая помощь, ни пожарные машины.Люди неоднократно обращались в профильные инстанции, но безрезультатно. Ситуация сдвинулась с мертвой точки только после того, как информация дошла до центрального аппарата СК. Александр Бастрыкин и.о. руководителя регионального управления СК Сергею Аферову немедленно начать уголовное преследование ответственных лиц.Центральный аппарат ведомства взял расследование на прямой контроль. Следователи должны представить доклад о первых результатах работы в ближайшее время.