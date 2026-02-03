С 8 по 16 февраля в нескольких городах России пройдут большие гастроли фестиваля «Золотая Маска». Тур начнется в Архангельске, где Владимирский академический театр драмы представит свою

С 8 по 16 февраля в нескольких городах России пройдут большие гастроли фестиваля «Золотая Маска». Тур начнется в Архангельске, где Владимирский академический театр драмы представит свою постановку «Черные доски». Об этом поделились во Владимирском академическом театре драмы. Маршрут проекта также включает Йошкар-Олу 11 февраля, Воронеж 14 февраля и Липецк 15–16 февраля. Кроме владимирского спектакля, зрители