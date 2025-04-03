Никогда не задумывались ли вы:
Почему солнце делает кожу темнее, а волосы светлее?
Почему женщины не могут наносить тушь на ресницы с закрытым ртом?
Почему в газете вы не видите «Провидица выиграла лотерею»?
Почему слово «аббревиатура» такое длинное?
Почему доктора называют то что они делают «практика»?
Почему чтобы закончить работу в Виндовс нужно нажать на «Старт»?
Почему лимонный сок сделан из концентрата, а средство для мытья посуды -
из настоящего лимона?
Почему человек, который вкладывает ваши деньги, называется разоритель
(broker)?
Почему время, когда движение машин самое медленное, называется «час
спешки»?
Почему нет еды для котов с вкусом мышей?
Когда выходит новый корм для собак с «новым и улучшеным вкусом», кто его
еще анекдот!