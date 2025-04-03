Выплаты к юбилею Великой Победы получат 55 тысяч жителей региона, сообщили в министерстве соцзащиты области. Деньги будут перечислять в апреле. Средства переведут на банковские счета

Выплаты к юбилею Великой Победы получат 55 тысяч жителей региона, сообщили в министерстве соцзащиты области. Деньги будут перечислять в апреле. Средства переведут на банковские счета граждан. Тем, у кого нет карты, деньги направят по месту жительства вместе с пенсией. В этом году установлены следующие размеры выплат из областного бюджета: – инвалидам и участникам Великой Отечественной