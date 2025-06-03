Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Владимирской области сообщает, что в Кольчугино надзорное ведомство требует привести в порядок скейт-площадку.Проверка показала, что на территории парка Дворца Культуры по улице Зернова находится скейт-площадка с поврежденными конструкциями для скейтбординга.Деревянные элементы площадки имеют трещины и провалы, отсутствует ударопоглощающее покрытие, что небезопасно для детей и подростков. Кроме того, скейт-площадка покрыта надписями.В связи с выявленными нарушениями прокурор вынес представление руководителю МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма».