В регионе в самом разгаре уборочная кампания. Аграрии уже собрали 13,7 тысяч гектаров зерновых, а скоро приступят к уборке яровых культур. Об этом сообщили в Минсельхоз области. В этом году под

В регионе в самом разгаре уборочная кампания. Аграрии уже собрали 13,7 тысяч гектаров зерновых, а скоро приступят к уборке яровых культур. Об этом сообщили в Минсельхоз области. В этом году под посевные площади во Владимирской области выделено около 278,7 тысячи гектаров, из которых 96 тысяч – под зерновые. В связи с погодными условиями, локальными дождями,