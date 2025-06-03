Выставка Биография Победы, рассказывающая о самом известном советском автомобиле – легендарной Победе, проходит в эти дни в Арсенале.

Выставка Биография Победы, рассказывающая о самом известном советском автомобиле – легендарной Победе, проходит в эти дни в Арсенале. Знаменитая на весь мир машина выпускалась на ГАЗе с 1946 по 1958 годы и стала символом страны. Некоторые историки утверждают, что её хотели назвать Родина, но когда об этом доложили Иосифу Сталину, он иронично спросил: Ну и по какой цене будем продавать Родину?, и тогда автомобиль получил имя, под которым его знают и по сей день.Легенда это или нет, сейчас никто точно не скажет, но автомобиль получился великолепным. Даже сегодня на ретро-пробегах он поражает красотой линий, надёжностью и силой. Неудивительно, что он стал символом эпохи. Историю его создания и рассказывает выставка – от идеи и разработки до массового производства и даже участия в фильмах.Проект Биография Победы – это выставка и аудиоспектакль про тех, кто в дни войны работал на благо фронта, изобретал, мечтал о будущем. Одним из зримых доказательств этой работы и стал автомобиль Победа М‑20. Вся история создания этой машины – история мечты о мирной жизни и победы над тяготами войны. Именно этот автомобиль стал первым в СССР массовым легковым автомобилем и символом послевоенного возрождения страны.Рассказывает выставка и о знаменитом конструкторе Победы – когда Горьковский автозавод вступил в строй, 35‑летний Андрей Липгарт, к тому времени уже имеющий опыт разработки и запуска в производство нескольких легковых автомобилей, был назначен главным конструктором ГАЗа, под его руководством, под бомбёжками завода, вместе с военной техникой создавался и легендарный автомобиль.Также экспонатами выставки стали уникальные архивные документы – свидетельства будней работников автозавода в военные годы: фотоматериалы, дневники и воспоминания очевидцев событий и жителей Соцгорода – сердца Автозавода.Необычная часть выставки – аудиоспектакль Страничка на память, на который создателей проекта вдохновил детский календарь 1943 года. Послушать спектакль можно по QR-коду. А в интерактивной форме – через игры, поделки и головоломки – посетители смогут раскрыть детали повседневной жизни 1930 – 1950‑х годов – времени, когда рождалась модель М‑20, получившая гордое имя Победа.Посетить выставку можно до 27 июля.