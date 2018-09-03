Перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в сбыте героина. Речь идёт о четырёх жителях Мурома - в возрасте от 32 до 59 лет. Героин они сбывали в родном городе.

Перед судом предстанут участники группы, обвиняемые в сбыте героина. Речь идёт о четырёх жителях Мурома - в возрасте от 32 до 59 лет. Героин они сбывали в родном городе. Лидером группы был самый старший по возрасту - 59-летний мужчина. К участию в противозаконной деятельности он привлёк наркозависимых граждан, которые работали за дозу. Занимались поиском потенциальных клиентов. После того как денежные средства поступали на электронный счёт лидера, посредством СМС сообщали покупателю адрес закладки. При задержании оперативники изъяли у фигурантов расфасованный по полимерным пакетикам и бумажным свёрткам героин, общей массой более 30 граммов. В автомобиле, на котором они передвигались, были обнаружены травматический пистолет, кастет и деньги от продажи наркотиков. В ходе следствия доказана причастность группы к девяти эпизодам противоправной деятельности. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.Оперативник: "За что задержан?" Задержанный: "Подозрение за сбыт наркотических средств". Оперативник: "Сам наркотики употребляешь?" Задержанный: "Иногда".