На данную
тему порассуждал американский обозреватель Дуг Бэндоу. В своих выводах
он основывался на пожеланиях жителей полуострова.
На данную
тему порассуждал американский обозреватель Дуг Бэндоу. В своих выводах
он основывался на пожеланиях жителей полуострова.
Бэндоу считает, что у властей Украины нет никаких шансов вернуть Крым. Ведь, по его
словам, большая часть жителей полуострова – русские, которые хотели
воссоединения с Россией.
По мнению журналиста,
вернуть полуостров без их согласия было бы неправильно, сообщает The National Interest. Он отметил, что даже критики
российского президента признают, что полуостров что навсегда вошел
в состав России.
"Крым не
будет возвращен ни Путиным, ни его преемниками", – заявил американец. При этом
он напомнил, что более двух веков назад полуостров был отвоеван у Турции, и до
1954 года входил в состав СССР.
Как писали Dni.Ru, Украинским
политикам не дает покоя Крымский мост.
В частности, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинским
спецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста на Кавказе.
Почему именно там, народный избранник не уточнил.
Отметим, Крым
вошел в состав России в 2014 году после проведенного в марте 2014 года
референдума. Украина, США и Евросоюз
отказались признать результаты плебисцита.
В Москве не раз указывали на то, что жители
полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном
соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам
Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".