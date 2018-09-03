На данную тему порассуждал американский обозреватель Дуг Бэндоу. В своих выводах он основывался на пожеланиях жителей полуострова.

На даннуютему порассуждал американский обозреватель Дуг Бэндоу. В своих выводахон основывался на пожеланиях жителей полуострова.Бэндоу считает, что у властей Украины нет никаких шансов вернуть Крым. Ведь, по егословам, большая часть жителей полуострова – русские, которые хотеливоссоединения с Россией.По мнению журналиста,вернуть полуостров без их согласия было бы неправильно, сообщает The National Interest. Он отметил, что даже критикироссийского президента признают, что полуостров что навсегда вошелв состав России."Крым небудет возвращен ни Путиным, ни его преемниками", – заявил американец. При этомон напомнил, что более двух веков назад полуостров был отвоеван у Турции, и до1954 года входил в состав СССР.Как писали Dni.Ru, Украинскимполитикам не дает покоя Крымский мост.В частности, депутат Верховной рады Игорь Мосийчук предложил украинскимспецслужбам найти помощников для уничтожения Крымского моста на Кавказе.Почему именно там, народный избранник не уточнил.Отметим, Крымвошел в состав России в 2014 году после проведенного в марте 2014 годареферендума. Украина, США и Евросоюзотказались признать результаты плебисцита.В Москве не раз указывали на то, что жителиполуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полномсоответствии с международным правом и Уставом ООН. По словамВладимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".