Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет стартовал в Москве.

В Москве открылся 16-й Инвестиционный форум ВТБ Россия зовет!. Он будет проходить 2-3 декабря в очном формате. Основная тема форума в этом году — Движение вверх: смелые решения для новой экономики.В первый день пройдут две сессии. Они посвящены новым векторам развития экономики, расширению технологического и промышленного потенциала страны и международному сотрудничеству. Также запланировано пленарное заседание под модерацией президента — председателя правления банка ВТБ Андрея Костина. На макроэкономической сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, а также представители бизнеса.Как отметил первый заместитель президента – председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, перед Россией стоит задача не только адаптироваться к изменениям, но и формировать глобальные тренды. Он подчеркнул значение форума как площадки для лидеров, формирующих будущую повестку.Диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора, — сказал Пьянов.Форум Россия зовет! проводится с 2009 года. В 2025 году он впервые прошел в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре, а завершается традиционным двухдневным мероприятием в Москве.