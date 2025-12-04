В Казани 10 и 11 декабря состоится седьмой молодежный форум по цифровой грамотности Концепция безопасного интернета.

В Казани 10 и 11 декабря состоится седьмой молодежный форум по цифровой грамотности Концепция безопасного интернета. Мероприятие пройдет на площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева в рамках республиканского форума Наш Татарстан.Участники смогут повысить свою медиаграмотность, узнать, как защитить личные данные, избежать утечки конфиденциальной информации и распознать уловки интернет-мошенников. Программа рассчитана на широкую аудиторию, включая школьников, студентов, родителей, педагогов и IT-специалистов.Цифровая безопасность сегодня — одна из самых актуальных тем. Новые угрозы в сети появляются ежедневно, поэтому наш форум предоставляет самую свежую информацию в этой сфере, — отметил исполнительный директор мероприятия Андрей Егоров.В качестве спикеров выступят семь экспертов по информационной безопасности и профилактике экстремизма в интернете из разных регионов России, включая казанских специалистов.Форум пройдет в гибридном формате: очно на площадке ИТ-парка и онлайн для участников из любой точки. Все слушатели по окончании программы получат сертификаты. Регистрация открыта на официальном сайте до 9 декабря.Организатором выступает Академия творческой молодежи РТ при поддержке аппарата антитеррористической комиссии и Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.