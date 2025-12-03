Экспозиция выставки объединила предметы из 15 крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Посвященная художественному наследию представителей Императорского дома Романовых периода XIX - первой половины ХХ столетия выставка "Романовы. Культурный код" открылась в Музее военной формы Российского военно-исторического общества."Это прекрасная экспозиция, которая означает, что у людей в России есть интерес к императорскому дому. И это не только дворцы, картины и портреты, но люди уже глубже входят в жизнь моих предков, узнают, как они воспитывали своих детей. Я думаю, что познакомиться со всем этим, безусловно, будет вам всем интересно", - сказала на открытии выставки глава Российского Императорского дома Мария Романова.Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский рассказал об особенностях воспитания в семье Романовых. "На мой взгляд, система воспитания Романовых имела свои плюсы: это было не 6 уроков в день, это были годы, посвященные образованию и воспитанию. Это началось с Екатерины, которая уделяла особое внимание воспитанию своих внуков, Александра и Константина, лично писала для них программу, написала помимо программы еще и правила, инструкции для воспитателей, которые, к слову сказать, любому современному родителю прочитать полезно. И заведенная ей система образования давала хорошие плоды. Это были высоко образованные, хорошо воспитанные люди", - сказал Мединский.Однако, по его словам, ближе к рубежу XIX - XX века "эта система стала давать сбои, потому что она давала образование, она давала воспитание, но она давала плохую социализацию".Экспозиция выставки объединила предметы из 15 крупнейших музеев Москвы и Санкт-Петербурга, некоторые предметы из частных собраний представлены на ней впервые. В экспозиции можно увидеть ряд мемориальных предметов: рисунки в технике акварель и рисунки карандашом, портреты и картины, гравюры, памятные медали, предметы обмундирования, оружие, литографии, скульптуры и бюсты, фотографии, книги, открытки и письма, принадлежащие членам российской императорской семьи. Выставка будет открыта для посетителей до 27 мая 2026 года.