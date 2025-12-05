В рамках мероприятия пройдет более 200 событий деловой программы, в которых более 50 поставщиков отечественных материалов, разработчиков технологий покажут порядка 100 отечественных решений и способов сохранения памятников архитектуры.

Четвертая выставка "Прореставрацию", посвященная импортозамещению в реставрационных материалах и технологиях, стартовала в Москве, сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов."За прошедшие четыре года выставка превратилась в одно из ключевых мероприятий реставрационной отрасли в нашей стране. И она уже традиционно объединяет поставщиков реставрационных материалов, разработчиков реставрационных технологий, ведущие компании-производители реставрационных работ, учебные заведения, проектные институты и экспертов. Сегодня выставка представляет собой наш взгляд на импортозамещение в реставрационной отрасли, начиная с подготовки молодых кадров и заканчивая, разумеется, поддержкой производителей. Поэтому не случайно сегодня выставка началась с соревнований молодых реставраторов, студентов колледжей реставрационных специальностей", - сказал Емельянов.Он отметил, что в рамках выставки пройдет более 200 мероприятий деловой программы, в которых более 50 поставщиков отечественных материалов, разработчиков технологий покажут порядка 100 отечественных решений и технологий сохранения памятников архитектуры."А для того, чтобы наша выставка не была каким-то узкопрофессиональным мероприятием, в ближайшие четыре дня планируется около 120 мастер-классов для всех желающих, в том числе самых юных. Можно будет посетить мастер-классы и по деревянной резьбе, и по работе с фресками, мозаиками, по золочению и серебрению металлических поверхностей. Прямо на выставке можно увидеть подлинные экспонаты с объектов, которые сегодня находятся в городе на реставрации", - подчеркнул Емельянов.Как сообщалось, в ходе деловой программы участники обсудят международный опыт реставрации памятников истории и культуры, приспособление объектов культурного наследия для современного использования, вопросы подготовки кадров, проблемы проектирования и государственной экспертизы, производства работ на объектах культурного наследия и мониторинг их качества. ТАСС - главный информационный партнер.