16 видов деревьев и кустарников превратят территорию у жилых домов в сквер. Городское пространство на пересечении улиц Каманина и Усти-на-Лабе ждет озеленение — представители МКУ «Зеленый

16 видов деревьев и кустарников превратят территорию у жилых домов в сквер. Городское пространство на пересечении улиц Каманина и Усти-на-Лабе ждет озеленение — представители МКУ «Зеленый город» обсудили проект будущего благоустройства. Сегодня здесь неухоженная трава и несколько ящиков, куда жители сами высадили кустарники. К тому же небольшой пятачок у дома «полысел», после того как часть