Владимирские школьники побывали на экскурсии внутри ТЭЦ-2, где им показали как работает сердце города. Вместе со своими педагогами ребята прослушали лекцию на тему «Россия – энергетическая

Владимирские школьники побывали на экскурсии внутри ТЭЦ-2, где им показали как работает сердце города. Вместе со своими педагогами ребята прослушали лекцию на тему «Россия – энергетическая держава». Так, гостьи узнали о карьерных возможностях в этой сфере и на примерах успешных сотрудников теплоэлектроцентрали узнали, как стать специалистом своего дела. После теории и разъяснения всех правил безопасности