Василий Иванович с Петькой сидят, скучают:
- Петька, сгоняй на хутор к старику-самогонщику, сообрази
чего-нибудь!
- Это можно. Через час Петька возвращается.
- Ну как?
- Да нет у него ни фига.
- Эх, молодежь, всему вас учить надо. Пойдем вместе. Приходят к
деду. Василий Иванович:
- Здорово, отец!
- Здорово, сынки! - Мы вот к тебе от имени Советской власти. Вот
я гляжу, хата у тебя старая.
- Ох, какая старая! - Петька, запиши: новую хату ему от
Советской власти! И жена у тебя вроде старая...
- Ой, какая старая! - Петька, запиши: новую жену ему от
Советской власти!
- Сынки! Родненькие! Да сколько ж я вас ждал! Сели за стол,
выпили, с собой взяли. Уже в дверях Василий Иванович как бы
невзначай:
- Слышь, дед! А может у тебя и х*й старый? - Уж
