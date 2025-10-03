Депутат Государственной Думы Алексей Говырин поздравил учителей с праздником.

Примите мои самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем учителя!Каждый год, когда осенью мы отмечаем этот поистине всенародный праздник, я с благодарностью вспоминаю своих школьных учителей, своих преподавателей в Ковровской технологической академии. Это удивительные люди и со многими из них я поддерживаю связь до сих пор — помогаю, а иной раз и прошу совета. Ведь твой Учитель — это навсегда твой наставник.Во Владимирской области живут и работают замечательные педагоги, влюбленные в свою профессию. Это подтверждается многочисленными наградами, отличными результатами экзаменов, талантами и успехами наших детей. Вы помогаете ребятам раскрыться, найти себя, учите их не только предметам по программе, но и быть ответственными, целеустремленными, любить родной край. Своим трудом вы определяете будущее всего региона — это не преувеличение, это факт.Дорогие учителя! Благодарю каждого из вас за уникальные знания, терпение, мудрость. Желаю дальнейших успехов, крепкого здоровья и благодарных учеников и, конечно, - морального и материального удовлетворения от работы.С уважением, депутат Государственной Думы РФ от Владимирской области Алексей Говырин.