На Красной площади пройдет ежегодная Евфросиньевская ярмарка.

4 октября в Суздале Владимирской области на Красной площади пройдет ежегодная Евфросиньевская ярмарка, которая соберет более 130 мастеров и фермеров со всей России. Об этомГости смогут насладиться ремесленными сырами, колбасными деликатесами, городецкими пряниками и другими угощениями, а также посмотреть выступления лучших коллективов области.В программе заявлены необычные конкурсы, среди которых конкурс на самый длинный хрен и диковинный овощ, лотерея и детская зона с аттракционами. Начало в 11:00, вход свободный.