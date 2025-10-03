Ещё в июне этого года представители владимирского муниципального предприятия «Зелёный город» вместе с депутатами Горсовета и местными жителями обсудили план по преображению сквера на

Ещё в июне этого года представители владимирского муниципального предприятия «Зелёный город» вместе с депутатами Горсовета и местными жителями обсудили план по преображению сквера на пересечении улиц Усти-на-Лабе и Каманина. Значительная часть зелёных насаждений в нём была удалена из-за поражения ясеневой златкой. Активные граждане предложили здесь посадить деревья и кустарники. Специалисты «Зелёного города» подготовили проект озеленения