Рабочие подготавливают металлические поручни для новой лестницы. Спуск в промзоне «Яма» приводят в порядок. Напомним, сотрудники «ЦУГД» начали замену старой бетонной лестницы 1 октября.

Рабочие подготавливают металлические поручни для новой лестницы. Спуск в промзоне «Яма» приводят в порядок. Напомним, сотрудники «ЦУГД» начали замену старой бетонной лестницы 1 октября. Владимирцев долгое время беспокоило ее состояние: ступени разваливались, ходить по ним стало небезопасно. Поэтому городские власти решили создать крепкую металлическую конструкцию. Работы провели в сжатые сроки. Сначала сотрудники муниципальной службы демонтировали