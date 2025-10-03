Виновник аварии полностью признал свою вину.

Суздальский районный суд вынес приговор 40-летнему уроженцу Киргизии, проживающему в Подмосковье, который был признан виновным в смертельном дорожно-транспортном происшествии. В аварии погибла его родственница, а ещё четверо человек получили тяжёлые травмы.Трагедия произошла 8 декабря прошлого года на 240-м километре федеральной автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Мужчина ехал на автомобиле «Хендэ Солярис» вместе со своей дочерью, супругой и её сестрой.Как было установлено, водитель выбрал скорость, не соответствующую сложным дорожным и метеорологическим условиям (шёл снег). После совершения обгона он допустил занос транспортного средства, и машина вылетела на полосу встречного движения.Там «Хендэ Солярис» столкнулся с ехавшим навстречу автомобилем «Ниссан Кашкай», в прокуратуре региона.Последствия ДТП оказались трагическими. Сестра супруги водителя, мать четверых малолетних детей, скончалась на месте от полученных травм. Пятилетняя дочь и жена водителя получили травмы.Водитель и пассажир автомобиля «Ниссан Кашкай» получили многочисленные телесные повреждения, причинившие тяжкий вред их здоровью.Виновник аварии полностью признал свою вину.Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также мужчина на 2 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Кроме того, суд удовлетворил исковые требования потерпевших из автомобиля «Ниссан Кашкай» на общую сумму 650 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.