Два владимирца написали заявления.

Во Владимире возле торгового центра «Восток» два автомобиля стали жертвами малолетних хулиганов. Дети при помощи баллончика разрисовали машины. По данным УМВД, возможно, пострадавших машин больше, однако не все владельцы еще успели обратиться в полицию. Пока только два владимирца написали заявления.Хозяин одной из машин опубликовал пост в соцсетях, предупредив автовладельцев о происходящем. Он уточнил, что краска не оттирается. А подростков, совершающих преступления, назвал «бандой».В настоящее время проводится проверка, изучаются записи с камер видеонаблюдения и уточняются детали происшествия. Напомним, ранее мы писали, что