Основными темами мероприятия станут международное сотрудничество, культурное наследие, креативные индустрии, туризм, наука и образование.

Забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты - 2025", который состоится в Чите 25-27 июня, станет выездным мероприятием Восточного экономического форума. Об этом сообщила пресс-служба Фонда Росконгресс."Забайкалье вновь станет выездной площадкой ВЭФ, которая позволяет укреплять межрегиональное и международное сотрудничество. На форуме "Новые горизонты" будут работать площадки для представителей органов власти, бизнеса, научного сообщества, общественности, гостей из разных стран, в том числе Китая и Монголии. Основные темы этого года - международное сотрудничество, культурное наследие, креативные индустрии, туризм, наука и образование. В рамках форума пройдут пленарные заседания, панельные дискуссии и бизнес-миссии. Для жителей Забайкалья и гостей края запланирована культурная программа", - сказал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.Главным событием форума станет пленарное заседание, в рамках которого участники обсудят межрегиональное сотрудничество России, Китая и Монголии на Дальнем Востоке, укрепление взаимодействия трех государств с другими странами АТР, а также актуальные задачи для Забайкалья в рамках российской государственной политики."Забайкальский внешнеэкономический форум "Новые горизонты - 2025" проходит в третий раз. Как выездная площадка Восточного экономического форума мероприятие неизменно привлекает внимание российских и международных участников. Это подтверждает важную роль форума в формировании устойчивого межгосударственного диалога и решении стратегических задач России на Дальнем Востоке. Убежден, что результаты форума будут способствовать дальнейшему развитию региона, а также могут найти отражение в деловой программе ВЭФ, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке в юбилейный, 10-й раз", - отметил первый заместитель директора Фонда Росконгресс, директор Восточного экономического форума Игорь Павлов.В рамках культурной программы форума запланирована ярмарка сувениров, на которой ремесленники Забайкалья представят свои работы, отражающие национальный колорит и аутентичность региона.Юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой станет "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания".