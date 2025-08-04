Итоговая оценка формируется по шести критериям.

Суздаль, Гороховец и Юрьев-Польский — самые комфортные из всех малых городов Владимирской области. Об этом рассказал , депутат Госдумы от Владимирской области.В рейтинге Минстроя и госкорпорации Дом.рф за прошлый год Суздаль, Гороховец и Юрьев-Польский — в числе лидеров среди малых городов России. Они набрали 277, 269 и 254 балла соответственно. Итоговая оценка, уточнил Говырин в своем телеграм-канале, формируется по шести позициям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, современность и эффективность управления.А самым лучшим малым городом России стал город Зеленоградск Калининградской области, набрав 291 балл.Интересно, что этот курортный город удерживает первую позицию в рейтинге уже три года.— Важно изучать лучшие практики развития, чтобы применять в других территориях — в интересах жителей, малого и среднего бизнеса и туристов, в том числе и в моей родной Владимирской области, — подчеркнул Алексей Говырин после встречи с главой администрации Зеленоградского муниципального округа.